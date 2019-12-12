Удар Світоліної претендує на звання найкращого у році

Джерело - btu.org.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна претендує на перемогу в номінації Удар року від WTA.
До підсумкового голосування року в номінації Удар року потрапив різаний удар Світоліної у матчі проти Симони Халеп на Підсумковому турнірі WTA, який став найкращим ударом жовтня.
Удар Світоліной потрапив у групу В (червень-жовтень). Українка буде змагатися за перемогу з Каролін Возняцкі, Патричії Марією Ціг, Коко Вандевен / Бетані Маттек-Сендс і Монікою Пуїг.
Раніше, Світоліна назвала ім’я свого нового тренера.
Нагадаємо, п'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open.