Удар Світоліної претендує на звання найкращого у році

Жіноча тенісна асоціація розпочала голосування за найкращий удар сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна претендує на перемогу в номінації Удар року від WTA.

До підсумкового голосування року в номінації Удар року потрапив різаний удар Світоліної у матчі проти Симони Халеп на Підсумковому турнірі WTA, який став найкращим ударом жовтня.

Удар Світоліной потрапив у групу В (червень-жовтень). Українка буде змагатися за перемогу з Каролін Возняцкі, Патричії Марією Ціг, Коко Вандевен / Бетані Маттек-Сендс і Монікою Пуїг.

Раніше, Світоліна назвала ім’я свого нового тренера.

Нагадаємо, п'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open.