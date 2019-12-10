П'ять українок потрапили до заявки основної сітки Australian Open

Турнір відбудеться з 20 січня по 2 лютого 2020 року

Джерело - ВТУ.

Сьогодні, 10 грудня, визначився список учасниць основної сітки турніру Australian Open.

Безпосередньо по рейтингу потрапили 99 тенісисток, в тому числі чотири українки: Еліна Світоліна (№6), Даяна Ястремська (№22), Леся Цуренко (№72) і Катерина Козлова (№92). Катерина Бондаренко скористалася захищеним рейтингом (№85). На сьомому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катаріна Завацька (№107).

Замороженим рейтингом також скористалися: Кетрін Беллис (США, 44), Віра Звонарьова (Росія, 78), Кеті Бултер (Великобританія, 85) і Анна-Кароліна Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина, 93). Відсутня в заявочному листі Вікторія Азаренко, яка займає 50-е місце в рейтингу.

Раніше wild card на турнір у Мельбурні отримали Коко Вандевен (США) і Хан На Ре (Південна Корея). Відкритий чемпіонат Австралії відбудеться з 20 січня по 2 лютого 2020 року.

Раніше, Снігур перемогла бельгійку на турнірі у Дубаї.

Нагадаємо, Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї.