Джерело - isport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна надіється виграти перший трофей у сезоні на Підсумковому турнірі року.
Про це розповіла сама українська тенісистка.
"Наразі для мене найбільша мотивація - це виграти трофей в цьому сезоні. І це мій останній шанс. Я постараюся виграти якомога більше матчів. Я завжди намагаюся показувати свою кращу гру. Виступати на Підсумковому турнірі - це вже приголомшливий результат для кожного учасника. Кожен з нас - чемпіон. Тут ти повинен грати в свій найкращий теніс", - розповіла Світоліна.
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.
Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.