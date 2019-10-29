Перша ракетка України Еліна Світоліна надіється виграти перший трофей у сезоні на Підсумковому турнірі року.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Наразі для мене найбільша мотивація - це виграти трофей в цьому сезоні. І це мій останній шанс. Я постараюся виграти якомога більше матчів. Я завжди намагаюся показувати свою кращу гру. Виступати на Підсумковому турнірі - це вже приголомшливий результат для кожного учасника. Кожен з нас - чемпіон. Тут ти повинен грати в свій найкращий теніс", - розповіла Світоліна.