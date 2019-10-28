Еліна Світоліна успішно стартувала на Підсумковому турнірі року

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна у першому матчі на Підсумковому турнірі WTA зустрічалася із Кароліною Плішковою із Чехії.

На початку зустрічі суперниці обмінялися брейками. У підсумку матч дійшов до тай-брейку, на якому українка змогла виграти із 7 сет-болу.

У другій партії Еліна взяла подачу Плішкової у першому та сьомому геймі, і у підсумку виграла партію.

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Українка 2 подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 3 із 8 брейк-пойнтів.

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Фіолетова група, 1-й тур

28 жовтня

Еліна Світоліна – Кароліна Плішкова 7:6 (12), 6:4

Нагадаємо, Світоліна незадоволена виступами на турнірах Grand Slam.

Раніше, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.