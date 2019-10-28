Сапронов: Світоліна підірвала ринок тенісу в Україні

Українська тенісистка Еліна Світоліна чинить вплив на розвиток тенісу в Україні.

Про це колишній спонсор українки Юрій Сапронов заявив в інтерв'ю Sport.ua.

"Еліна вже третій сезон закінчить в топ-10. Ось за ці роки, якби не була Еліна Світоліна в десятці і не виграла 14 турнірів за ці 3-4 роки, то приходило б нових дітей в секції тенісу в рік 5 тисяч. А їх тепер приходить 20 тисяч. Я не знаю, скільки точно, але в рази більше.

Тільки тому, що одна Еліна Світоліна дає результат. Ось він, драйвер, який змушує батьків приймати рішення не на користь гімнастики або керлінгу, а на користь тенісу. Еліна підірвала ринок і дала заробити всім: магазинам екіпіровок, тенісним клубам. Вона дала економіку тенісу, зростання економіки", - зазначив Сапронов.