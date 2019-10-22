Сапронов: Мене турбує стан правого коліна Світоліної

В української теністистки Еліни Світоліної ще 20 спроб виграти турнір Великого Шолома.

Про це заявив екс-спонсор українки Юрій Сапронов.

"Всі зірки повинні зійтися в одній точці в ці два тижні будь-якого Шолома. Еліні 25 років. У нас є ще років 5 і 4 Шолома, а це ще 20 спроб. Із застереженням, якщо Світоліна буде здорова. Мене турбує стан її правого коліна. Розумію її мотивацію грати зараз. Підсумковий чемпіонат - це дуже важливо. І не тільки в плані призових. У минулому році вона виграла цей турнір, тепер треба захищати велику кількість очок. Еліні важлива її позиція в кінці року. Це дійсно сильно впливає на спонсорські контракти за підсумками цього року і планам на наступний. Але я бачу, що вона в пов'язці вже 6 або 7 тижнів", - зазначив Сапронов.