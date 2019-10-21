Ястремська дізналася суперниць у групі малого Підсумкового турніру

Українка зіграє з Бертенс і Векич

Друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська потрапила у групу Азалія турніру WTA Elite Trophy, де зіграє з Кікі Бертенс і Донною Векич.

Про це повідомляє WTA Insider.

У групі Камелія гратимуть Софія Кенін, Елісон Ріск і Кароліна Мухова. У групі Орхідея - Медісон Кіс, Петра Мартич і Чжен Сасай. До групи Роза потрапили Аріна Соболенко, Еліс Мертенс і Марія Саккарі.

Draw @WTAEliteTrophy is out:



Azalea: Bertens, Vekic, Yastremska



Camellia: Kenin, Riske, Muchova



Orchid: Keys, Martic, Zheng Saisai



Rose: Sabalenka, Mertens, Sakkari — WTA Insider (@WTA_insider) 21 октября 2019 г.

Нагадаємо, що Ястремська стане наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру.

Малий Підсумковий турнір пройде з 22 по 27 жовтня, призовий фонд - $2,419,844. На турнірі виступлять 12 учасниць, які будуть поділені на 4 групи. Переможниця кожної групи потрапить до півфіналу.

Раніше WTA офіційно підтвердила кваліфікацію Світоліної на Підсумковий турнір.