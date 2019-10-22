Збірна України дізналася можливих суперників у Кубку Федерації

Матчі відбудуться у лютому 2020 року

Джерело - Sport Arena.

Жіноча збірна України дізналася потенційних суперників в Кубку Федерації, серед яких команди Італії, Хорватії, Австрії, Естонії, Болгарії і Греції.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Матчі збірної України пройдуть в Талліні в перший тиждень лютого 2020 року.

Всі збірні будуть розділені на дві групи: в одній зіграють три команди, а в іншій - чотири. Переможці груп розіграють між собою єдину путівку в плей-оф.

Минулої зими збірна України не змогла пробитися в плей-оф, тому ще на один рік залишилася в регіональній зоні Кубка Федерації.

Раніше, Ястремська дізналася суперниць у групі одиночного малого Підсумкового турніру.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу ATP Марченко піднявся на дві позиції.