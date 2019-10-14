15-річна американка сенсаційно виграла турнір в Австрії

Корі Гофф несподівано виграла турнів в Лінці

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка Корі Гофф в трьох сетах обіграла латвійка Альону Остапенко.

Гофф стала наймолодшою переможницею турніру WTA з 2004 року, коли змагання в Ташкенті виграла чешка Ніколь Вайдишова.

Upper Austria Ladies Linz – International

Лінц, Австрія

Призовий фонд - $250,000

Фінал, 13 жовтня

Корі Гофф — Альона Остапенко 6:3, 1:6, 6:2.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.