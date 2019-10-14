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15-річна американка сенсаційно виграла турнір в Австрії

Сьогодні 10:48 334 0
Корі Гофф несподівано виграла турнів в Лінці
15-річна американка сенсаційно виграла турнір в Австрії
#Гофф, #Лінц, #Австрія

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка Корі Гофф в трьох сетах обіграла латвійка Альону Остапенко.

Гофф стала наймолодшою переможницею турніру WTA з 2004 року, коли змагання в Ташкенті виграла чешка Ніколь Вайдишова.

Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $250,000
Фінал, 13 жовтня

Корі Гофф — Альона Остапенко 6:3, 1:6, 6:2.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.

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