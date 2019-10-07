Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 7 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила черговий особистий рекорд.
Одеситка вперше в кар'єрі піднялася в ТОП-25. Даяна у порівнянні з минулим тижнем додала три позиції та наразі розмістилася на 23 сходинці світового рейтингу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію. Завдяки перемозі на China Open Наомі Осака обійшла Світоліну. Еліна - 4 ракетка світу.
Продовжує падіння в рейтингу Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми - 73 (68), а Катерина Козлова навпаки піднялась на дві сходинки - 83 (85).
Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Каиаріна Завацька. Киянка додала 3 позиції в рейтингу - 163 (166), лучанка - 1 - 117 (118)
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7096
|2 (2)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|6015
|3 (4)
|Наомі Осака (США)
|5621
|4 (3)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5525
|5 (6)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5041
|6 (5)
|Симона Халеп (Румунія)
|4962
|7 (7)
|Петра Квітова (Чехія)
|4776
|8 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4495
|9 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|10 (10)
|Белінда Бенчич
|3848
|23(26)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1995
|73(68)
|Леся Цуренко (Україна)
|842
|83(85)
|Катерина Козлова (Україна)
|731
|
117 (118)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
553
|
163 (166)
|
Марта Костюк (Україна)
|
373
|
176
(178)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
345
|
234 (233)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
254