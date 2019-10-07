Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною

Ястремська вперше в кар'єрі потрапила в ТОП-25 рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 7 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила черговий особистий рекорд.

Одеситка вперше в кар'єрі піднялася в ТОП-25. Даяна у порівнянні з минулим тижнем додала три позиції та наразі розмістилася на 23 сходинці світового рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію. Завдяки перемозі на China Open Наомі Осака обійшла Світоліну. Еліна - 4 ракетка світу.

Продовжує падіння в рейтингу Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми - 73 (68), а Катерина Козлова навпаки піднялась на дві сходинки - 83 (85).

Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Каиаріна Завацька. Киянка додала 3 позиції в рейтингу - 163 (166), лучанка - 1 - 117 (118)

Рейтинг WTA

7 жовтня 2019