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Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною

Сьогодні 08:48 16990 0
Ястремська вперше в кар'єрі потрапила в ТОП-25 рейтингу WTA
Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA, опублікованому 7 жовтня, друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила черговий особистий рекорд.

Одеситка вперше в кар'єрі піднялася в ТОП-25. Даяна у порівнянні з минулим тижнем додала три позиції та наразі розмістилася на 23 сходинці світового рейтингу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію. Завдяки перемозі на China Open Наомі Осака обійшла Світоліну. Еліна - 4 ракетка світу.

Продовжує падіння в рейтингу Леся Цуренко, яка продовжує відновлюватись після травми - 73 (68), а Катерина Козлова навпаки піднялась на дві сходинки - 83 (85).

Також трохи покращили свої позиції й наші молоді таланти - Марта Костюк і Каиаріна Завацька. Киянка додала 3 позиції в рейтингу - 163 (166), лучанка - 1 - 117 (118)

Рейтинг WTA
7 жовтня 2019 
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 7096
2 (2) Кароліна Плішкова (Чехія) 6015
3 (4) Наомі Осака (США) 5621
4 (3) Еліна Світоліна (Україна) 5525
5 (6) Б'янка Андреєску (Канада) 5041
6 (5) Симона Халеп (Румунія) 4962
7 (7) Петра Квітова (Чехія) 4776
8 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4495
9 (9) Серена Вільямс (США) 3935
10 (10) Белінда Бенчич 3848
23(26) Даяна Ястремська (Україна) 1995
73(68)  Леся Цуренко (Україна) 842
83(85)  Катерина Козлова (Україна) 731

117 (118)

 Катаріна Завацька (Україна)

553

 163 (166)

 Марта Костюк (Україна)

373

 176

(178)

 Ангеліна Калініна (Україна)

345

 234 (233)

 Дар'я Лопатецька (Україна)

 254

 

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