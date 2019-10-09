Джерело - Чемпіон.
Катерина Козлова (83) на Upper Austria Ladies Linz зіграла з американкою Корі Гофф (110).
Матч завершився у третьому сеті за рахунку 2:0 на користь американки. Козлова заявила про відмову у продовженні гри.
Відзначимо, що у другому сеті українка взяла медичний тайм-аут за рахунку 3:2.
Upper Austria Ladies Linz – International
Лінц, Австрія
Призовий фонд - $250,000
Друге коло, 09 жовтня
Катерина Козлова – Корі Гофф 6:4, 4:6, 0:2 (відмова Козлова)
Раніше, Козлова вирвала перемогу у росіянки на турнірі в Австрії.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.