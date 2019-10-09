Українка не змогла продовжити матч

Джерело - Чемпіон.

Катерина Козлова (83) на Upper Austria Ladies Linz зіграла з американкою Корі Гофф (110).

Матч завершився у третьому сеті за рахунку 2:0 на користь американки. Козлова заявила про відмову у продовженні гри.

Відзначимо, що у другому сеті українка взяла медичний тайм-аут за рахунку 3:2.

Upper Austria Ladies Linz – International

Лінц, Австрія

Призовий фонд - $250,000

Друге коло, 09 жовтня

Катерина Козлова – Корі Гофф 6:4, 4:6, 0:2 (відмова Козлова)

Раніше, Козлова вирвала перемогу у росіянки на турнірі в Австрії.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.