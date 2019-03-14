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Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція

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Українка продовжує боротьбу за титул
Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти чешки Маркети Вондрушової в чвертфіналі BNP Paribas Open - Premier Mandatory, який триває в американському Індіан-Веллсі.

Чвертьфінальна гра Світоліна - Вондрушова відбудеться на центральному корті передостаннім запуском, у ніч з 13 на 14 березня.

Орієнтовний початок - 3:00 за Києвом.

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Пряма трансляція Світоліна - Вондрушова в режимі онлайн буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Світоліна в трисетовому трилері здолала австралійку Ешлі Барті. Вондрушова сенсаційно вибила з турніру Симону Халеп.

Раніше повідомлялося, що юна Дар'я Лопатецька вдало стартувала на турнірі в Японії.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Вондрушова, #WTA, #BNP Paribas Open - Premier Mandatory
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