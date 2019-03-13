Світоліна пробилася у чвертьфінал Індіан-Веллсу

Це перший чвертьфінал українки на цьому турнірі

Українка Еліна Світоліна оформила перемогу в поєдинку з австралійкою Ешлі Барті на турнірі в Індіан-Веллсі.

Матч тривав 3 години і 12 хвилин. За цей час українка 3 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і виграла 6 геймів на прийомі. У свою чергу, 12-а сіяна зробила 6 ейсів, зробила 7 подвійних і реалізувала 6 брейк-пойнтів.

Таким чином, Світоліна вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал Індіан-Веллса, де зіграє проти 61-ї ракетки світу чешки Маркети Вондроушової.

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13 березня

Еліна Світоліна - Ешлі Барті 7:6(8), 5:7, 6:4

Нагадаємо, Цуренко у двох сетах поступилася на турнірі в Індіан-Веллсі.

Також, сестри Кіченок не пробилися до чвертьфіналу парного турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.