Лопатецька впевнено стартувала на турнірі в Японії

Вона віддала лише один гейм суперниці

Юна українка Дар'я Лопатецька з перемоги стартувала на турнірі ITF World Tennis Tour.

У першому колі змагань з призовим фондом $ 25,000 українці знадобилося менше ніж годину, щоб переграти японську тенісистку Ману Кавамуру - 6:1, 6:0.

За вихід до чвертьфіналу Лопатецька посперечається з восьмою сіяною Момоко Коборі.

На початку січня 15-річна харків'янка вже зустрічалася з представницею Японії в другому колі 25-тисячника в Гонконзі, де вона стала переможницею турніру.

Нагадаємо, Лопатецька програла на старті турніру в Осаці.

Джерело - Чемпіон.