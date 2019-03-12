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Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування

Сьогодні 20:55 1023 0
Легендарний український боєць набирає форму
Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування

Володимир Кличко відновив тренування. Наразі екс-чемпіон світу в суперважкій вазі знаходиться в Києві, де і проводить підготовку.

Про це повідомляє sportarena.

За інформацією видання легендарний боксер відновить кар'єру заради контракту DAZN.

Володимир Кличко може заробити 30 мільйонів. Щоб отримати ці гроші, українець повинен провести три поєдинки.

Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить в топ-10 світового рейтингу. Другий і третій - в Лондоні на стадіоні Вемблі з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Інформацію про можливе повернення Кличка-молодшого першим оголосив британський журналіст Стів Банс, заявивши, що одним з варіантів для головного бою на Вемблі буде повернення Володимира Кличка в ринг. Суперником українця повинен був стати британський боксер Ділліан Вайт.

У грудні Едді Гірн заявляв, що Володимир дуже хоче повернутися в бокс. За словами британця, він навіть написав подібну смс-ку Ентоні Джошуа, де вказав, що цілком може впоратися з будь-яким боксером у дивізіоні.

Останній поєдинок на професійному рингу Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 го року, достроково програвши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Кличко перетендує на звання найкращого боксера дисятиліття

 

Джерело - sportarena.

#Кличко, #Гірн, #Джошуа, #Ф'юрі, #Бокс
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