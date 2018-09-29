Українки переграли росіянок та вийшли у фінал юнацького Кубка Федерації. ВІДЕО

Україна у юнацькому Кубку Федерації перемогли Росію та пройшли вперше в історії до фіналу.

Як наші співвітчизниці переграли чотирикратних чемпіонок дивіться у відеоогляді.

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсаційно програла у першому раунді турніру в Пекіні.

Натомість Цуренко і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Китаї.

Джерело - Чемпіон.