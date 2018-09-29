Українки переграли росіянок та вийшли у фінал юнацького Кубка Федерації. ВІДЕО

Україна у юнацькому Кубку Федерації перемогли Росію та пройшли вперше в історії до фіналу.
Як наші співвітчизниці переграли чотирикратних чемпіонок дивіться у відеоогляді.
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🔥 Наша сборная девушек U16 обыграла команду России и сыграет в финале Juniors Fed Cup!💪👏 ⠀ В первом матче Любовь Костенко победила Полину Кудерметову 6-1 6-2 ⠀ Во втором матче Дарья Лопатецкая обыграла лидера россиянок Оксану Селехметьеву 6-3 6-3 ⠀ Молодцы, девчонки и удачи завтра в финале!💪🤞 ⠀ #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Tennis #tennisworld #tennislife #tennislove #ITF
Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсаційно програла у першому раунді турніру в Пекіні.
Натомість Цуренко і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Китаї.
Джерело - Чемпіон.