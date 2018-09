Світоліна сенсаційно поступилася на старті турніру в Пекіні. ВІДЕО

Перша ракетка України на турнірі в Пекіні поступилася в трьох сетах, вигравши першу партію під нуль.

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший поєдинок на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Пекіні.

Українка в трьох сетах поступилася представниці Сербії Александрі Крунич.

.@KrunicAlex stages an incredible comeback at @ChinaOpen to stun Svitolina!



Survives a set and 1-4 deficit to win 0-6, 6-4, 7-6(4)! pic.twitter.com/Wuk676uXqI