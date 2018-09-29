Світоліна сенсаційно поступилася на старті турніру в Пекіні. ВІДЕО

Перша ракетка України на турнірі в Пекіні поступилася в трьох сетах, вигравши першу партію під нуль.
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший поєдинок на хардовому турнірі серії Premier Mandatory в Пекіні.
Українка в трьох сетах поступилася представниці Сербії Александрі Крунич.
.@KrunicAlex stages an incredible comeback at @ChinaOpen to stun Svitolina!— WTA (@WTA) 29 вересня 2018 р.
Survives a set and 1-4 deficit to win 0-6, 6-4, 7-6(4)! pic.twitter.com/Wuk676uXqI
China Open, WTA Premier Mandatory
Пекін, Китай
Призовий фонд $8,285,274
Еліна Світоліна (Укрїана) - Александра Крунич (Сербія) 6:0, 4:6, 6:7
Нагадаємо, Ястремська вийшла до основної сітки турніру в Пекіні.
Джерело - Чемпіон.