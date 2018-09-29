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Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні

Сьогодні 17:35 150 0
Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні

Українські тенісистки Леся Цуренко та Даяна Ястремська дізналися з ким гратимуть матчі першого кола на турнірі серії Premier Mandatory в Пекіні.

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18-річна українка Даяна Ястремська, пройшла до основної сітки, перемігши у кваліфікації. У першому колі цих змагань зіграє проти власниці wild-card Чжен Сайсай. Китаянка посідає 68-е місце у світовому рейтингу.

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Друга ракетка України Леся Цуренко зустрінеться з Андреа Петкович із Німеччини.

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсаційно завершила виступи в Китаї, програвши сербці Александрі Крунич.

Джерело - Чемпіон.

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