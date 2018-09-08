Стаховський став чемпіоном парного розряду на турнірі у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський став чемпіоном парного розряду на турнірі у французькому Кассі.

У фіналі турніру українець, який виступав у парі з австралійцем Меттом Рідом, обіграв швейцарсько-португальський тандем Марк-Андреа Хуслер і Гонсало Олівейра.

У вирішальному поєдинку Стаховський не відчув особливих проблем. Разом з партнером українець не віддав суперникам жодного гейму на власній подачі, натомість зробивши три брейки.

Cassis Open Provence ATP Challenger Tour

Призовий фонд: € 64,000

фінал (парний розряд)

Сергій Стаховський / Метт Рід - Марк Хуслер / Гонсало Олівейра 6:2, 6:3

Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.

Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.

Джерело - Чемпіон.