Стаховський став чемпіоном парного розряду на турнірі у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський став чемпіоном парного розряду на турнірі у французькому Кассі.
У фіналі турніру українець, який виступав у парі з австралійцем Меттом Рідом, обіграв швейцарсько-португальський тандем Марк-Андреа Хуслер і Гонсало Олівейра.
У вирішальному поєдинку Стаховський не відчув особливих проблем. Разом з партнером українець не віддав суперникам жодного гейму на власній подачі, натомість зробивши три брейки.
Cassis Open Provence ATP Challenger Tour
Призовий фонд: € 64,000
фінал (парний розряд)
Сергій Стаховський / Метт Рід - Марк Хуслер / Гонсало Олівейра 6:2, 6:3
Нагадаємо, Стаховський не зумів подолати перший раунд кваліфікації US Open.
Незабаром Стаховський у складі збірної України виступить на Кубкові Девіса.
Джерело - Чемпіон.