Стало відомо хто потрапить до складу української команди на Кубку Девіса

14 та 15 вересня збірна України проведе домашній поєдинок проти збірної Португалії на етапі першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони в Кубку Девіса.

До складу нашої команди увійшли: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Павло Шумейко.

Ігри відбудуться на відкритому хардовому корті тенісного клубу Campa, що у місті Буча.

Нагадаємо, що наші тенісисти раніше провели 4 очних поєдинки в рамках Кубка Девіса проти збірної Португалії (рахунок 2-2). У 2017 році суперники зустрічалися в Лісабоні, де сильнішими були господарі (загальний рахунок 4-1).

Тим часом Цуренко пробилася до чвертьфіналу US Open.

Джерело - ВТУ.