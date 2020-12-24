Бігові змагання Battle Mile відкрили новий Зимовий сезон

Джерело - Чемпіон.

20 грудня в київському манежі ШВСМ відбувся перший змагальний день Battle Mile (Батл Майл) Indoor League 20/21, де команди бігунів долали дистанцію в одну милю — 1609 метрів. Загалом у заході взяли участь 8 команд серед жінок і чоловіків, у складі яких професійні атлети - лідери збірної України на середніх дистанціях. Також долучилися ще 14 аматорських команд, що представляють найактивніші бігові клуби з різних міст країни. Загальний призовий фонд гри становить 800 000 гривень.

Згідно правил, кожна команда складається з 4 учасників і має право під час бігу на одну заміну в команді: на доріжку в будь-який момент може вийти новий гравець — "джокер". За усім дійством дозволяє слідкувати електронна система, яка у режимі реального часу показує учасниками і глядачам позицію команд.

На заході були присутні представники профільних державних установ та організацій, які привітали атлетів перед початком змагань.

"Наше завдання як міністерства, сприяти тому, щоби популяризувати у суспільстві масовий спорт. Такі проєкти як Battle Mile, де люди бігають, змагаються та долучають до цього дітей, впливають на загальне здоров'я нації. Ми будемо це підтримувати і працюємо над тим, щоби такі приватні ініціативи тільки поширювались", — зазначив Міністр молоді та спорту, Вадим Гутцайт.

В свою чергу засновник Battle Mile Юрій Піднебесний, підкреслив, що цей новий вид легкоатлетичного спорту, може стати національною гордістю в усьому світі.

"Метою Battle Mile, є створення таких умов, щоб про цей новий український проєкт заговорили на світовому рівні. Сьогодні, всупереч кризі та пандемії, нові формати спорту мають всі можливості надзвичайно динамічно розвиватися. Це цілком реально. Я впевнений, якщо за 120 років футбол виріс до нинішнього рівня, то Battle Mile з тими технологіями, які зараз існують може здійснити фантастичний стрибок за 10 років і Україною будуть пишатися, як країною, яка подарувала світу новий спорт", — розповів Юрій Піднебесний.

За підсумками змагань серед професійних команд, турнірні таблиці очолили команди Донецька та Черкас серед чоловіків, а серед жінок команди-фаворити з Києва, Львова та Харкова. Кожна з них перемогла в обох своїх батлах. Наступний змагальний день турніру запланований на 17 січня. Усі результати змагань.

СПРАВКА

BATTLE MILE — це синергія класичного командного бігу та інноваційних технологій. В забігу на одну милю (1609 метрів) одночасно змагаються дві команди, які складаються з основних бігунів та "джокера", поява якого може цілковито змінити розклад бігового Батлу. Використовуючи переваги кожного учасника, команди показують найкращий сумарний результат, який фіксується німецькою чиповою трекінг-системою Race Result. Учасники також оснащені спеціальними окулярами Mile Vision, що дозволяє уболівальникам бачити все очима кожного гравця в режимі реального часу. Автором формату є український підприємець, спортсмен та філантроп Юрій Піднебесний.