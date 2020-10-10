Міністр уряду Азарова став новим президентом ФЛАУ

Відбулися вибори президента Федерації легкої атлетики України

Джерело - Чемпіон.

У Федерації легкої атлетики України орали нового президента організації.

Про це повідомляє пресслужба легкої атлетики України.

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Колишній міністр спорту уряду Миколи Азарова Равіль Сафіуллін став новим президентом ФЛАУ.

Він із перевагою у 5 голосів виграв вибори у чинного глави федерації Ігора Гоцула, який отримав підтримку лише 11-ти територіальних федерацій.

Раніше, Ліщинська назвала ФЛАУ закритим клубом "за інтересами".