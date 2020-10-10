Міністр уряду Азарова став новим президентом ФЛАУ

Джерело - Чемпіон.
У Федерації легкої атлетики України орали нового президента організації.
Про це повідомляє пресслужба легкої атлетики України.
Важливо: Ліщинська: Потрібен незалежний аудит попередньої діяльності ФЛАУ
Колишній міністр спорту уряду Миколи Азарова Равіль Сафіуллін став новим президентом ФЛАУ.
Він із перевагою у 5 голосів виграв вибори у чинного глави федерації Ігора Гоцула, який отримав підтримку лише 11-ти територіальних федерацій.
Раніше, Ліщинська назвала ФЛАУ закритим клубом "за інтересами".