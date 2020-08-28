Ліщинська: Потрібен незалежний аудит попередньої діяльності ФЛАУ

Срібна призерка Олімпіади-2008 з бігу на 1500 метрів Ірина Ліщинська вказала на важливість реформи в українській легкій атлетиці.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Будь-які реформи мають бути послідовними. Першим кроком нового президента ФЛАУ має стати зміна статуту. Зараз цей документ замість того, щоб захищати членів організації і честь легкої атлетики, нівелює принципи справедливості та рівноправності. Перш за все, мова йде про відсутність права голосу у всіх членів організації. Уявіть, 17 тис. дійсних членів ФЛАУ сплачують щорічно організаційний внесок на її розвиток і при цьому не мають жодних прав – тільки обов’язки. Зокрема члени ФЛАУ не мають право обирати президента. Вони не голосують за ті чи інші рішення організації. Все обговорюється за зачиненими дверима в кабінетах.

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Відновлення справедливості та рівноправності усіх членів – з цього мають починатися реформи. І це не просто гарні слова. Уявіть, якщо кожен з нас, хто небайдужий та зацікавлений у розвитку легкої атлетики, може стати членом ФЛАУ та ініціювати зміни, брати участь в обговореннях, пропонувати ідеї та рішення. Не формально, а реально. Це сотні тисяч українців, які вже підтримують спортивний та здоровий стиль життя. Вони можуть змінювати країну на краще.

Особливо мене бентежить відсутність права голосу в організаторів спортивно-масових заходів, професійних спортсменів і просто любителів, адже вони вже довели свою відданість справі, проявили свій талант і бажання бути корисним. Але таку можливість їм все ще не надали.

Також важливим кроком має стати незалежний аудит попередньої діяльності ФЛАУ. Щоб розуміти дійсний стан речей, причини та наслідки. Якщо в результаті перевірки виявляються слабкі місця у системі, це термінового необхідно змінювати. У цій ситуації є лише два варіанти дій: перший – новий президент бере відповідальність за зміни і починає їх впроваджувати на рівні закону; другий – новий президент бере "у спадок" багаж попередників і тим самим демонструє свою причетність до справ, які перешкоджали розвитку легкої атлетики в Україні. Якщо нова людина обирає другий сценарій, це означає, що ми стали на короткий шлях до загибелі легкої атлетики в Україні. Наступних виборів, можливо, у нас вже не буде, оскільки ФЛАУ дискредитує таким чином себе як організацію.

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У моїй програмі розвитку ФЛАУ були визначені основні цілі та пріоритети розвитку легкої атлетики в Україні. Жодні реформи не будуть можливі в умовах старої системи і незмінного статуту", - розповіла Ліщинська.