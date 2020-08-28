У Федерації легкої атлетики України обмеженому колу осіб відомо про суми фінансування.

Про це розповіла срібна призерка Олімпіади-2008 з бігу на 1500 метрів Ірина Ліщинська.

"ФЛАУ стала закритим клубом "за інтересами", де у вузькому колі лобіюються і приймаються під себе рішення. Тільки дуже обмеженому колу відомі всі суми фінансування, хоч це і громадська організація, а не приватний бізнес. Показники успішності падають. Вигідно возити на збори за кордон першорозрядників, але не вигідно належним чином системно інвестувати і допомагати спортсменам досягати високих результатів і медалей.

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Найлегше звинувачувати у всьому спортсменів і тренерів, але не пропонувати їм наукового супроводу та сучасних умов. Легше створювати штучні складності з розвитку і сертифікації стадіонів, щоб віддавати тендери на проведення змагань тільки обраному стадіону і місту.

Системні зміни, складний шлях їх реалізацій – це довго, занадто багато роботи і не в пріоритеті нинішнього керівництва. За вісім років ми побачили підсумки діяльності. Я б окреслила їх у багатьох моментах як шкідництво", - розповіла Ліщинська.