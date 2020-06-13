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Видатна норвезька лижниця закріпилася у збірній з легкої атлетики

Сьогодні 16:30 1308 0
Прогрес Терезе Йогауґ не може не вражати
Видатна норвезька лижниця закріпилася у збірній з легкої атлетики
#Йогауґ

Джерело - glavcom.ua.

Одна із найкращих лижниць сучасності 31-річна норвежка Терезе Йогауґ проявила себе у легкій атлетиці.

Про це повідомляє glavcom.ua.

Йогауґ є олімпійською чемпіонкою Ванкувера-2010 в естафеті, десятиразовою чемпіонкою світу, володаркою трьох Великих та 13-ти Малих кришталевих глобусів переможниці Кубка світу в загальному заліку та за підсумками окремих видів.

У незакінченому сезоні-2019/2020 Терезе лідирувала і отримала достроково Великий і чотири з шести Малих глобусів.

Нещодавно Йогауґ спробувала себе в легкій атлетиці. Ще до карантину Терезе стала чемпіонкою Норвегії з бігу на 10 тис метрів та мала представляти країну на чемпіонаті Європи, однак турнір скасували через пандемію коронавірусу

11 червня, в норвезькій столиці Осло відбулися перші великі офіційні міжнародні змагання з легкої атлетики літнього сезону-2020. Йогауґ бігла на дистанції 10 тис метрів одна і покращила особистий рекорд відразу на 40 секунд. Вона здолала 10 кілометрів за 31 хвилину, 40,67 секунди.

Звісно, до ТОП-результатів Йогауґ ще далеко (нідерландка Сіфан Гассан виграла чемпіонат світу-2019 з результатом 30.17,62). Однак прогрес норвежки у легкій атлетиці не може не вражати.  

Нагадаємо, на перших посткоронавірусних змаганнях встановлений рекорд Європи

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