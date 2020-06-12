На перших посткоронавірусних змаганнях встановлений рекорд Європи

Автором рекорду став норвежець Інґебріґтсен

Джерело - Главком.

11 червня у норвезькій столиці Осло відбулися перші великі офіційні міжнародні змагання літнього сезону-2020 року.

Про це повідомляє прес-служба змагань.

Старти із назвою Неможливі ігри - це правонаступник етапу Діамантової ліги, який також був запланований на 11 червня, але скасований через поширення в світі Covid-19.

Правила карантину в Норвегії дозволяють виступати спортовцям, але без глядачів. Оскільки можливість приїзду іноземних учасників виключена, організатори поєднали онлайн і офлайн формати.

В основному виді програми на бігову дистанцію вийшло дві команди: Брати Інґебріґтсени проти збірної Кенії. Норвежці бігли на стадіоні Bislett в Осло, Черуйот і Мананґої - в Найробі. Протистояння відбувалося на непопулярній дистанції - 2000 метрів. Її було обрано не випадково: у норвезьких зірок легкої атлетики була надія на побиття рекорду Європи, який тримається на цій дистанції з 1985 року (Стів Крем, Великобританія - 4.51,39). Також дистанція приблизно вирівнювала шанси спеціалістів на 1500 м і 3000 м.

Рекорд дворазовому чемпіонові Європи на дистанціях 1500 і 5000 метрів Якобові Інґебріґтсенові вдався - 4.50,01. А найкращого з кенійців Тімоті Черуйота з його результатом 5.03,05 випередили ще два брати Інґебріґтсени - Генрік і Філіп. Також чемпіон Європи-2016 Філіп Інґебріґтсен був найсильнішим на дистанції 1000 м – 2.16,46.

Особливо інтригуючи ми були змагання стрибунів з жердиною. Чинний світовий рекордсмен Арман Дюплантіс із Швеції переміг з результатом 5,86 м, виступаючи на стадіоні в Осло. Олімпійський чемпіон Лондона-2012 Рено Лавіллені із Франції у себе на подвір’ї підкорив планку на висоті 5,81 м.

Чинний чемпіон світу Даніель Столь зі Швеції виграв змагання метальників диска - 65,92 м. Норвежець Маркус Томсен переміг у секторі штовхальників ядра, вперше в кар'єрі запустивши снаряд за 21 метр - 21,03 м. Дворазовий чемпіон світу на дистанції 400 м з бар’єрами Карстен Варгольм із Норвегії був єдиним на дистанції на 100 метрів коротшій і показав результат 33,78 секунди. Стометрівку виграв ще один норвежець Салум Кашафалі - 10,59 сек.

У жінок норвежки тріумфували у всіх дисциплінах. 200-метрівку з бар’єрами виграла Ліне Клостер - 26,11 секунди. У бігу на 600 м перемогла Гедда Гюнне - 1.29,06. 300 метрів з бар’єрами виграла Сара Слотт Петерсен - 39,43 сек.

Українські атлети у Неможливих іграх участі не брали.

Раніше, помер український тренер, який підготував двох олімпійських чемпіонів.