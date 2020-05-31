 Помер легендарний триразовий Олімпійський чемпіон | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Помер легендарний триразовий Олімпійський чемпіон

Сьогодні 18:09 896 0
Морроу було 84 роки
Помер легендарний триразовий Олімпійський чемпіон
#Морроу

Джерело - xsport.ua.

На 85-му році життя помер триразовий чемпіон Олімпійських ігор в бігу на спринтерські дистанції Боббі Морроу.

Про це повідомляє АР.

Не повідомляє про причини смерті легкоатлета.

Морроу завоював три золоті медалі на Олімпіаді 1956 року в Мельбурні на дистанціях 100, 200 метрів, а також в естафеті 4 * 100 метрів.

Після завершення спортивної кар'єри американець зайнявся фермерською справою. У 1975 році він був включений в Зал слави легкої атлетики США.

Раніше, Кіпчоге запустив віртуальну марафонську естафету.

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