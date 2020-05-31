Кіпчоге запустив віртуальну марафонську естафету

Джерело - Чемпіон.

Еліуд Кіпчоге запрошує на віртуальну марафонську естафету - MA RA TH ON.

Змагання відбудуться 6-7 червня. Потрібно зареєструватися командою (передбачені категорії - чоловіча, жіноча або змішана) або індивідуально - тоді ти випадковим чином можеш потрапити в будь-яку іншу четвірку, навіть до самого Еліуда Кіпчоґе. До речі, ще беруть участь Кенініса Бекеле, Джошуа Чептегей і Джеффрі Камворор.

Під час естафети кожному учаснику пропонується пробігти 10,5 км. За загальним часу команди будуть визначені переможці.

Реєстрація тут