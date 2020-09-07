 Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу | PM Champions | Champion.com.ua
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Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу

Сьогодні 18:23 880 0
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу

Андрій Шевченко є найкращим футболістом в історії незалежної України і має непогані шанси досягти цього ж визнання вже як тренер.  

Матеріалом Максима Розенка про Андрія Шевченка Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. 

Нагадаємо, спецпроєкт стартував текстом Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв.

Продовжився історією про найкращого українського футбольного тренера - Як Лобановський закохав в себе фанів Шахтаря

кращого хокеїста в історії України: Дмитро Христич: Гретцкі запросив нас до себе у гості,

першої олімпійської чемпіонки в історії незалежної України: Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна,

та найрращого баскетболіста в історії нашої країни Слава Медведенко: Філ Джексон практикував "душогубку".

Наше знайомство з Андрієм Шевченко відбулося у салоні літака 2 вересня 2005 року. Чартер зі збірною України, офіційною делегацією та групою журналістів прилетів в Тбілісі, де наступного дня команду чекав важливий матч зі збірною Грузії. За традицією, першими під час посадки з літака виходили футболісти. Коли Андрій проходив повз мене, з його рук випав паспорт. Я підняв його з підлоги, швидко розгорнув, побачив прізвище Шевченко і знайоме фото, підняв руку с паспортом догори і крикнув "Андрію, паспорт". Шева не почув і продовжив ходу. Довелося кричати ще. Голосніше. Капітан збірної України нарешті розвернувся, підійшов до мене, взяв у руки паспорт, відкрив його, подивився на автора цих рядків і сказав "дякую". 

Наша наступна зустріч відбулася в барі фітнес-центру, розташованому на стадіоні "Динамо" в грудні 2010 року. В рамках ексклюзивного інтерв’ю Шевченко приділив мені більше години, а наступного дня полетів до Лондона, де його чекала сім'я. За 10 років, які пройшли з цієї зустрічі, багато що змінилося. Андрій закінчив ігрову кар’єру і став успішним тренером. Але деякі його відповіді з тієї розмови дозволять нам краще зрозуміти Шевченко як людину. Їх ми і пропонуємо нашому читачу.

- Пане Андрію, що змінила у вашому характері Англія?
- Як гравець пройшов там багато випробувань. Вони мене загартували. Відчув на собі правоту приказки "Те, що не вбиває, робить нас сильнішими". У житті трапляються і радості, і невдачі. Але навіть в негативному потрібно відшукувати якийсь позитив.

Загалом дізнався багато нового. Відчув англійський гумор. Насправді, він не плоский. Він буває дуже цікавим. Але його потрібно розуміти.

- Хто вам ближче по духу - англійці чи італійці?
- Ближче ті, хто мислить в схожому ключі. Від національності це не залежить. Добре почував себе і в Мілані, і в Лондоні. Тому що не лізу зі своїм статутом у чужий монастир. Коли приїжджаю в нову для себе країну, не кажу, що ось це – погано. Навпаки, намагаюся зрозуміти звички та порядки, які існують в цій країні.

- У Челсі одноклубники жартували над вами?
- Так. І над собою теж. Іноді говорили відверті дурниці - лише для того, щоб подивитися на реакцію.

- Хто був найвеселішим хлопцем в команді?
- Най-найвеселішого важко назвати. В Мілані головним балагуром був Альбертіні. Команда - це складний механізм. У когось з футболістів розбіжності між собою, у когось складні відносини з тренером. Деметріо, знаючи всі ці нюанси, взяв постер з командою, акуратно вирізав фото гравців, а потім поміняв їх місцями. Вийшло, ноги і тіло одного футболіста, а голова іншого. І з усіма цими змінами Альбертіні потрапив в точку. Ми дуже довго сміялися, розглядаючи цей постер.

- Ви теж жартували?
- Постійно. Сперечався з того чи іншого приводу. Зрештою зі мною в Мілані ніхто не хотів битися об заклад. Говорили, мовляв, знаємо, що ти зробиш все, щоб виграти цей спір. Намагався виграти парі в самих різних видах спорту.

- В теніс в Мілані з кимось грали?
- З Мальдіні. Підсумковий рахунок по партіях - 1:1. А ось Бобан мене обігравав 6:1. На корті він був дуже сильний.

- Вам теж у мужності не відмовиш - стільки років грали з титановими пластинами в щелепі. Пам'ятайте, коли їх вам поставили?
- У Мілані. Мені тоді зламали ліву частину щелепи. Пошкодили п'ять кісток на обличчі. Лікарі поставили чотири титанові пластини. Дві потім зняли. Дві залишилися - їх не можна витягувати, бо вони скріплюють кістки.

- Яка футбольна вправа для вас була найбільш неприємнішою?
- Збори. У будь-якій команді. Втім, без всієї цієї біганини - нікуди.

- В Челсі був тест Купера?
- Ні, але в програму були закладені схожі вправи. Наприклад, при Сколарі ми бігали 6 разів по 1200 метрів. У Мілані були інші навантаження - мчали на час по 1000 і 800 метрів.

- В Лондоні на тренуваннях футболісти билися?
- Були невеличкі з'ясування відносин - наприклад, після того, як хтось грубо зіграв в двохсторонці. Але це буває у всіх командах. Так само було і в Мілані, і в Динамо. Гравці можуть вскочити, труснути один одного за грудки, але на цьому зазвичай емоції і закінчуються.

В Лондоні жорстко грали Баллак і Террі. Але це було переважно в офіційних іграх, а не на тренуваннях. Всі розуміли, що не варто наносити один одному травми. Вважаю, якщо на полі ситуація загострюється, то згладити ситуацію повинен тренер - він зобов'язаний попередити конфлікт, який назріває.

Матеріалом про Андрія Шевченка Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”.

Максим Розенко, Чемпіон

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