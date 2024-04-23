Став відомий переможець у категорії Прорив року-2023 за версією Laureus

Джерело - Чемпіон.

Відбулася щорічна церемонія вручення премії Laureus World Sports Awards в іспанському Мадриді, яка присуджується кращим спортсменам за підсумками року.

Нагороду за найбільший прорив вперше в історії її вручення отримав англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

Carlos Alcaraz 🤝 Jude Bellingham



Jude Bellingham wins the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award 🏆#Laureus24 pic.twitter.com/4puQHpgBKw — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 22, 2024

Спортсменкою 2023 року назвали футболістку Барселони Айтану Бонматі. А у категорії "Сортсмен з обмеженими можливостями" перемогла тенісистка Діде де Гроот.

Нагадаємо, в 2023 році найкращим спортсменом визнали першу ракетку світу, сербського тенісиста Новака Джоковича.

Він випередив футболістів Ліонеля Мессі та Ерлінга Холанда, Армана Дюплантіса (стрибки з жердиною), Ноа Лайлса (біг на короткі дистанції) та Макса Ферстаппена (Формула-1).

Раніше ми повідомляли, що мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.

Джуд Беллінгем, забивши вирішальний гол у компенсований час, наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Останній напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.