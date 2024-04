Став відомий переможець у категорії Прорив року-2023 за версією Laureus

Відбулася щорічна церемонія вручення премії Laureus World Sports Awards в іспанському Мадриді, яка присуджується кращим спортсменам за підсумками року.

Нагороду за найбільший прорив вперше в історії її вручення отримав англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

Carlos Alcaraz 🤝 Jude Bellingham



Jude Bellingham wins the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award 🏆#Laureus24 pic.twitter.com/4puQHpgBKw