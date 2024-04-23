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Став відомий переможець у категорії Прорив року-2023 за версією Laureus

Сьогодні 07:00 172 0
Став відомий переможець у категорії Прорив року-2023 за версією Laureus
Фото: ФК Реал Мадрид
#Новак Джокович, #Ліонель Мессі, #Реал Мадрид, #Макс Ферстаппен, #Арман Дюплантіс, #Джуд Беллінгем, #Ерлінг Холанд

Джерело - Чемпіон.

Відбулася щорічна церемонія вручення премії Laureus World Sports Awards в іспанському Мадриді, яка присуджується кращим спортсменам за підсумками року.

Нагороду за найбільший прорив вперше в історії її вручення отримав англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем.

Спортсменкою 2023 року назвали футболістку Барселони Айтану Бонматі. А у категорії "Сортсмен з обмеженими можливостями" перемогла тенісистка Діде де Гроот.

Нагадаємо, в 2023 році найкращим спортсменом визнали першу ракетку світу, сербського тенісиста Новака Джоковича.

Він випередив футболістів Ліонеля Мессі та Ерлінга Холанда, Армана Дюплантіса (стрибки з жердиною), Ноа Лайлса (біг на короткі дистанції) та Макса Ферстаппена (Формула-1).

Раніше ми повідомляли, що мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.

Джуд Беллінгем, забивши вирішальний гол у компенсований час, наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Останній напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

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