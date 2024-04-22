Джокович визнаний спортсменом року за версією Laureus

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович став спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards.

Про це повідомляє The Tennis Lette.

Для Джоковича це вже п'ята нагорода на цій премії в кар'єрі.

Раніше він нагороджався у 2012, 2015, 2016 і 2019 роках. Урочиста церемонія нагородження відбулася в Мадриді (Іспанія).

За звання "Спортсмен року" з Джоковичем боролися:

пілот Ред Булл Макс Ферстаппен

нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;

рекордсмен світу у стрибках із жердиною Арман Дюплантіс;

нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі;

легкоатлет Ноа Лайлз.

Novak Djokovic wins the sportsman of the year award at the Laureus Sport Awards.



This is the 5th time he’s won it.



Legendary. 🇷🇸🐐 pic.twitter.com/yC1jyR2AFz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 22, 2024

Нагадаємо, торік спортсменом року за версією Laureus було визнано Мессі, а позаторік - Ферстаппена.

Раніше повідомлялося, що іспанський тенісист Рафаель Надаль приєднається до збірної Європи на Кубку Лейвера.