Джокович визнаний спортсменом року за версією Laureus

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович став спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards.

Про це повідомляє The Tennis Lette.

Для Джоковича це вже п'ята нагорода на цій премії в кар'єрі.

Раніше він нагороджався у 2012, 2015, 2016 і 2019 роках. Урочиста церемонія нагородження відбулася в Мадриді (Іспанія).

За звання "Спортсмен року" з Джоковичем боролися:

