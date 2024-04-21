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Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги

Сьогодні 00:07 656 0
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги
#Бетіс, #Валенсія, #Жирона, #Кадіс, #Лас-Пальмас, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

20 квітня у 32 турі чемпіонату Іспанії з футболу були зіграні 4 матчі.

Зокрема, Жирона розгромила Кадіс з рахунком 4:1. Голом у складі каталонців відзначився український нападник Артем Довбик.

Довбик залишився найкращим бомбардиром Ла Ліги. На його рахунку тепер 18 забитих м'ячів. 

Варто додати, що інший українець Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч через травму. 

Перемога гарантувала Жироні єврокубки на наступний сезон.

У решті матчів Сельта здобула впевнену домашню перемогу над Лас-Пальмас, Осасуна програла Райо Вальєкано, а Бетіс здолав Валенсію. 

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 20 квітня

Сельта - Лас-Пальмас 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Герцог, 1:1 - 37 Аспас, 2:1 - 39 Сведберг, 3:1 - 71 Дувікас, 4:1 - 76 Аспас

Райо Вальєкано - Осасуна 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гомес, 1:1 - 80 Чаваррія, 2:1 - 84 Паласон

Валенсія - Бетіс 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Перес, 1:1 - 66 Пепелу (пен), 1:2 - 77 Перес

Український нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив гру через травму.

Жирона - Кадіс 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Гарсія, 2:0 - 22 Мартін, 3:0 - 71 Довбик, 3:1 - 81 Ескаленте, 4:1 - 82 Порту

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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