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Реал Мадрид — Барселона 3:2: огляд матчу Ла Ліги

Сьогодні 08:19 232 0
Реал Мадрид — Барселона 3:2: огляд матчу Ла Ліги
Фото: ФК Реал Мадрид
#Андрій Лунін, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чеміпон.

У дербі Ель Класіко мадридський Реал на домашньому полі переміг у результативному матчі Ла Ліги з футболу каталонську Барселону. Гра завершилася з рахунком 3:2.

Уже на шостій хвилині зустрічі українець Андрій Лунін припустився помилки на виході, дозволивши Андреасу Крістенсену замкнути подачу Рафіньї з кутової позначки та вивести Барселону вперед. Через кілька хвилин Лунін виручив мадридську команду, парирувавши удар молодого таланта каталонців Ламіна Ямала. Згодом Пау Кубарсі порушив правила проти Родріго і було призначено пенальті, яке реалізував Вінісіус Жуніор.

Український воротар ще раз потягнув удар Ямала. У тому епізоді мадридці пропустили гол, але Лунін встиг зупинити "круглого" за лінією воріт, але арбітри після перегляду VAR не зафіксували взяття воріт. У Ла Лізі досі не впроваджена система автоматичної фіксації голу. Схоже, це врятувало українця. Він чи то дозволив, чи то не дозволив м’ячу перетнути лінію власних воріт після подачі Барси від кутового прапорця. Рішення не зараховувати взяття воріт у цьому епізоді у будь-якому випадку викличе бурхливу суперечку – бо у сезоні 2023/24 років в іспанському чемпіонаті не працює система автоматичної фіксації гола.

Згідно з повтором епізожу від Canal+, м'яч справді не перетнув повністю лінію воріт Реала. Якщо вірити графіці, сейв Луніна – абсолютно легітимний.

До перерви Ількай Гюндоган зі штрафного міг забити гарний гол, але йому трішки забракло влучності. У другому таймі команди ще раз обмінялися забитими голами. Спочатку Лопес змусив ще раз капітулювали Луніна. А згодом з передачі Жуніора Лукас зрівняв рахунок - 2:2. У компенсовані хвилини поєдинку Джуд Беллінгем забив м'яч, який приніс перемогу мадридцям. 

Огляд

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга
32 тур, 21 квітня

Реал Мадрид — Барселона 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Крістенсен, 1:1 - 18 Жуніор (пен), 1:2 - 69 Лопес, 2:2 - 73 Лукас, 3:2 - 90+1 Беллінгем

Беллінгем завдяки голу наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно), який напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

Нагадаємо, бельгійський воротар Реала Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі з основним складом футбольного клубу після відновлення від травми.

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