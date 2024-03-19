Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію"

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вважає, що російські спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду.

По це спортивний функціонер розповів у інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

"Бойкот ніколи не буде гарним виходом. Наша позиція та принципи щодо цього дуже зрозумілі.

Ми дотримуємося жорсткої лінії, коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. У той же час, я прихильник того, щоб захищати спортсменів, які її не порушували. Це права людини, і тут не може бути колективної провини.