Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію"

Джерело - Franceіnfo.
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вважає, що російські спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду.
По це спортивний функціонер розповів у інтерв'ю французькому виданню Le Monde.
"Бойкот ніколи не буде гарним виходом. Наша позиція та принципи щодо цього дуже зрозумілі.
Ми дотримуємося жорсткої лінії, коли доходить до покарання порушників Олімпійської хартії. У той же час, я прихильник того, щоб захищати спортсменів, які її не порушували. Це права людини, і тут не може бути колективної провини.
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Спортсмени не повинні нести відповідальність за дії свого уряду. Якщо вони підтримують ці дії - підпадають під санкції. Якщо цього не роблять - повинні користуватися своїми правами. Це принципи, якими ми керуємося", - заявив Бах.
Нагадаємо, довкола Олімпійських ігор у Франції, які пройдуть із 26 липня по 11 серпня, розгорівся расистський скандал.