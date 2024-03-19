Довкола Олімпійських ігор у Франції розгорівся расистський скандал

Джерело - The Guardian.

Ультраправі організації влаштували протест через рішення організаторів Олімпійських ігор-2024 обрати французьку співачку малійського походження Аю Накамуру хедлайнеркою на церемонії відкриття.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що 15 березня прокуратура Парижа почала розслідування стосовно расистських образ у бік співачки. Скаргу подала Міжнародна ліга проти расизму та антисемізму, яка була заснована у Франції.

Олімпійський оргкомітет заявив, шо він шокований проявами расизму та висловив підтримку Накамурі.

Зазначимо, що літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у грудні 2023 року МОК офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі.