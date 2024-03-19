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Російський спортивний функціонер: Євлоєва не пускають на відбір до Олімпіади через плакат проти нацизму

Сьогодні 11:55 234 0
Російський спортивний функціонер: Євлоєва не пускають на відбір до Олімпіади через плакат проти нацизму

Джерело - РИА Новости.

Олімпійського чемпіона країни-терористки Мусу Євлоєва з Інгушетії не допускають до участі у відбірковому турнірі Олімпіади-2024 через плакат проти нацизму, заявляє президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі. Він також звинуватив міжнародну організацію з боротьби у тому, що вона виступає за нацизм.

Про це функціонер повідомив у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости".

"Євлоєву поки що не дозволили брати участь у відборі до Олімпійських ігор у Парижі, але ми продовжуємо вести роботу в цьому напрямку. Сумний факт полягає в тому, що його засудили за фотографію на тлі плаката "Ні нацизму". Це основна претензія, яка пред’являється олімпійському чемпіону Євлоєву, -- те, що він за мир без нацизму. Інших претензій немає.

Можна розуміти ситуацію так, що інша сторона (UWW) виступає за нацизм", - заявив Маміашвілі.

Нагадаємо, Євлоєв брав активну участь в пропагандистсько-політичному мітингу на московському стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. Там відзначили річницю анексії Криму. А президент РФ Владімір Путін під час промови виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Зазначимо, відбірковий турнір з греко-римської боротьби до Олімпіади відбудеться 4-7 квітня у азербайджанському Баку.

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