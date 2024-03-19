Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії

Міжнародний олімпійський комітет опублікував на своєму сайті заяву, в якій засуджується "політизація спорту".

"Всупереч основоположним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, російський уряд має намір організувати суто політично вмотивовані спортивні заходи. Російський уряд створив і фінансує "Міжнародну асоціацію дружби" (МАД) з метою проведення літніх і зимових "Ігор дружби".

Судячи з усього, перші "Літні ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а "Зимові ігри дружби" - в Сочі у 2026 році. З цією метою російський уряд розпочав інтенсивний дипломатичний наступ, спрямовуючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші керівні органи до урядів по всьому світу.

Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще більш очевидною, вони навмисно оминають спортивні організації в країнах, на які спрямована їхня діяльність. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та одночасно порушенням різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть вбачає ризик того, що спортсмени будуть змушені своїми урядами брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, і, таким чином, будуть використані як частина політичної пропагандистської кампанії.

МОК рішуче закликає всіх учасників олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, що мають на меті повну політизацію міжнародного спорту", - йдеться в заяві.