Головне
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Сьогодні 11:26 6591
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Сьогодні 13:20 151
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Сьогодні 12:40 252
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Сьогодні 10:20 9948
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:00 262
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 744
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 6628
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:38 1571
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 18:43 1337
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Вчора 14:57 802
Прямі трансляції

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії

Сьогодні 13:31 94 0
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет опублікував на своєму сайті заяву, в якій засуджується "політизація спорту". 

"Всупереч основоположним принципам Олімпійської хартії та резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, російський уряд має намір організувати суто політично вмотивовані спортивні заходи. Російський уряд створив і фінансує "Міжнародну асоціацію дружби" (МАД) з метою проведення літніх і зимових "Ігор дружби".

Судячи з усього, перші "Літні ігри дружби" планується провести в Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року, а "Зимові ігри дружби" - в Сочі у 2026 році. З цією метою російський уряд розпочав інтенсивний дипломатичний наступ, спрямовуючи урядові делегації та послів, а також міністерські та інші керівні органи до урядів по всьому світу.

Щоб зробити їхню суто політичну мотивацію ще більш очевидною, вони навмисно оминають спортивні організації в країнах, на які спрямована їхня діяльність. Це є кричущим порушенням Олімпійської хартії та одночасно порушенням різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Російської Федерації політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських атлетів світу, однозначно виступає проти використання спортсменів для політичної пропаганди. Комісія навіть вбачає ризик того, що спортсмени будуть змушені своїми урядами брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, і, таким чином, будуть використані як частина політичної пропагандистської кампанії.

МОК рішуче закликає всіх учасників олімпійського руху та всі уряди відмовитися від будь-якої участі та підтримки будь-яких ініціатив, що мають на меті повну політизацію міжнародного спорту", - йдеться в заяві. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 9948
Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги 5118
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 6628
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 1571
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 20070
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 6591
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136299 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13099
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6183 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360781 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64792
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25594