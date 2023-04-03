Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Вчора 16:59 1347
Ребров отримав запрошення від двох клубів, які грають у Лізі чемпіонів
Сьогодні 16:37 344
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк
Сьогодні 13:37 277535
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу
Сьогодні 12:37 47017
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 10:41 1905
Бубир виграв бронзу на турнірі серії Grand Slam в Анталії
Сьогодні 08:10 245
Луческу: Я маю бути у Динамо, не залишу команду у такій важкій ситуації
Вчора 22:09 522
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію
Вчора 19:38 1792 2
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 16:52 385
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Вчора 15:52 771
Прямі трансляції

Ведуча каналу FREEДОМ Кароліна Король пробігла Паризький марафон, щоб підтримати Маріуполь

Сьогодні 17:40 136 0
Ведуча каналу FREEДОМ Кароліна Король пробігла Паризький марафон, щоб підтримати Маріуполь

Джерело - FREEДОМ.

2 квітня ведуча телеканалу українського іномовлення FREEДОМ Кароліна Король взяла участь в одному з найбільших марафонів світу Schneider Electric Marathon de Paris. Вона подолала дистанцію у 42.195 км, щоб підтримати окупований Маріуполь та нагадати всьому світу про війну Росії проти України.

Цьогоріч марафон, що стартував біля підніжжя Тріумфальної арки і пройшов найвідомішими проспектами та площами французької столиці, об’єднав понад 50 тисяч учасників з усього світу. Кожен учасник Паризького марафону самостійно обирає мету, заради якої він біжить, і може розмістити відповідну інформацію на своєму одязі. Мета ведучої каналу FREEДОМ  - у неформальний спосіб нагадати світові про злочини Росії та долю українців, які перебувають в окупації. Ідею підтримки марафонцями окупованих українських міст просуває ініціатива  Run as one, яку започаткувала Олена Балбек, і до якого долучилася Кароліна Король.

“Організатори Run as one закликають бігунів-марафонців вдягати на забіги спортивні манишки з назвами українських міст, які тимчасово окупувала Росія. Так кожен може нагадати  світові, що захист свободи потребує дії, а люди, які чекають на можливість знову стати вільними – підтримки та розуміння, що вони не самі і світ про них не забув. На Schneider Electric Marathon de Paris я представляла Маріуполь, адже маю з ним особистий зв’язок: моя єдина похресниця Кароліна родом з цього міста (зараз вона мешкає у Києві). Участь у Паризькому марафоні – це для мене ще одна можливість у неформальний спосіб нагадати всьому світу, що війна Росії проти України триває і частина нашої територій й досі є окупованою. За українські міста я бігла не сама, були ще учасники за Маріуполь, а також за Донецьк, Бердянськ, Волноваху, інші міста", – каже Король.

Вперше Паризький міжнародний марафон (Marathon International de Paris) відбувся в 1896 році на честь перших Олімпійських ігор сучасності. Тоді на старт забігу вийшов 191 учасник, усі марафонці були із синьо-білими пов'язками, що символізували прапор Греції. Марафон проводився ще кілька років і знову відродився лише 1976 року, зараз він є одним з найвідоміших у світі.

Мрія взяти участь у цьому марафоні була в Кароліни Король ще до великої війни. Ведуча встигла пробігти два півмарафони, але повний марафон відтермінувало повномасштабне вторгнення. У лютому Кароліна пообіцяла собі здійснити мрію і навесні поновила тренування. Олег Щербина, тренер, який готував її до війни, пішов на фронт, і Кароліна Король відновила підготовку під наглядом досвідченої триатлетки Ганни Ботюх.

“У перші місяці війни не було ні можливості, ні моральних сил тренуватися. Але ховаючись від обстрілів у підвалі, я подумала, що якщо у мене буде хоч якась можливість пробігти той Паризький марафон – я обов’язково нею скористаюсь. Тож, наприкінці весни 2022 відновила тренування. Для мене участь у Schneider Electric Marathon de Paris – це не про спортивні рекорди, це про наполегливість і український характер – ми не маємо дозволяти агресору красти наші міста, знецінювати наші мрії та придушувати волю до життя. Моя найбільша мрія та мета – вільна Україна і що незабаром разом з маленькою похресницею Кароліною ми зможемо поїхати до звільненого Маріуполя, як я їй і обіцяла”, - зізналася Кароліна.

Фото: Facebook

Шевчук: Мій брат не хоче розповідати про полон

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу 47017
Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео 1866
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 1905
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію 1792 2
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк 277535
Челсі визначився з кандидатами на посаду тренера Челсі визначився з кандидатами на посаду тренера 1283
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22623
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1104
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73792 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 27290
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67669 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18996