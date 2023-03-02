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Шевчук: Мій брат не хоче розповідати про полон

Сьогодні 21:41 320 0
В’ячеслав Шевчук розповів про рідного брата, який захищав Азовсталь у Маріуполі.
Шевчук: Мій брат не хоче розповідати про полон
#В'ячеслав Шевчук

Джерело - Чемпіон.

Рідний брат В’ячеслава Шевчуку пережив російський полон та повернувся в Україну.

Про це розповів сам ексфутболіст у коментарі Триндець.

"До війни він був керівником прикордонного загону в Маріуполі. І коли сталося повномасштабне вторгнення, його загін разом з захисниками Азовсталі (там був не тільки Азов, а поліцейські, прикордонники) захищав Маріуполь і робив багато речей.

Мій брат не хоче про це все розповідати, але він Герой України. Те, що він робив і пережив - це 4 місяці в оточенні. Кожен день ти відбиваєшся, захищаєш місто, Україну.

Потім, коли вже була домовленість, захисники Азовсталі здалися в полон. Брат не хотів, але здалися в полон — і 7 місяців він був у полоні. Змінив декілька колоній...

Про це тяжко розповідати і це не треба розповідати, бо якщо це публічно обговорювати, потім можуть бути проблеми у наших хлопців, які там сидять.

Він у полон здався — і все, без зв'язку вже. Я постійно їздив у координаційний центр, велика подяка центру. До кого тільки не звертався, щоб дізнатися, де брат. Завжди питав, чи бачили мого брата.

Він був у госпіталі 2-3 тижні, тому що це обов'язково. До війни у брата вага була 84 кілограми, а стала — 58", - відзначив Шевчук.

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