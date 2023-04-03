Тут не може бути демократії: дівчина футболіста Шахтаря емоційно висловилась про УПЦ МП - відео

Ірина, кохана півзахисника донецького Шахтаря Дмитра Топалова, переконана, що московській церкві та її вірянам не місце в Києво-Печерській лаврі.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "5 Каналу":

"Як їх вигнати звідси? Хто скаже, як їх вигнати? Яка демократія, про що ви? Тут не може бути демократії. Це національна безпека. Армія, мова, віра! Коли це всі зрозуміють?

90% людей старі, але є й молоді... Я взагалі з цього в шоці! Що вони слухають, що вони дивляться, щоб молоти таку нісенітницю – я просто не розумію! Їм цей бл**ь патріарх Кіріл каже: "Святая война, впєрьод, молодци, вбивайте".

Я з Маріуполя, в мене дуже багато вбили друзів, знайомих, в мене нічого не лишилось. Ці солдати вимовляють ці молитви цією мовою, їхній патріарх веде на цю "святу" війну, вони зараз співають за нього, який він класний. Що це? Як це може відбуватись? Що їм там впарюють?"