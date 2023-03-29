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Померла легендарна Альбіна Дерюгіна

Їй був 91 рік
Сьогодні 11:14 161 0
Померла легендарна Альбіна Дерюгіна
#Дерюгіна

Джерело - Чемпіон.

На 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Дерюгіної.

Про це повідомляє НОК України.

Протягом тренерської кар’єри вона виховала низку олімпійських чемпіонок, володарок титулів чемпіонатів світу та Європи - Ольгу Щеголеву, Ольгу Плохову, Вікторію Сірих, Людмилу Євтушенко, Ірину Дерюгіну, Олександру Тимошенко, Оксану Скалдіну, Еліну Хозлу, Тамару Єрофеєву, Ганну Безсонову, Наталію Годунко, Ганну Різатдінову.

У Києві вона організувала центр художньої гімнастики "Школа Дерюгіних".

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