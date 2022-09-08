Український блогер продав ігрові скіни на понад 700 тисяч грн для ЗСУ

Олександр Петрик зібрав для ЗСУ близько 719 тисяч гривень

Джерело - The Village.

Український блогер Олександр "Petr1k" Петрик зібрав для ЗСУ близько 719 тисяч гривень, продаючи скіни в CS:GO.

Про це повідомляє The Village.

Він почав продавати скіни в серпні. Спочатку продав свої через аукціон, а потім йому почали надсилати інші, щоб він теж їх продавав.

Гроші з першого аукціону направив фонду "Повернись живим". Зараз обирає ще інші фонди для допомоги ЗСУ та перераховує гроші на точкові збори коштів для закупівлі необхідного.

"Я в шоці від результату, не очікував, що так буде. Думав, що трішки дорожче продам: не за 100%, а за 120% чи 130%. А вийшло, що не тільки я продав набагато дорожче, ніж міг би, а ще й люди мені нових скінів надіслали. У мене їх повно, не знаю скільки, буду їх ще розігрувати", - сказав Петрик.

Нагадаємо, Маліновський передав ЗСУ вантажівку.