У боях з російськими окупантами загинув український стронгмен

Джерело - Чемпіон.
Український стронгмен Василь Павельєв загинув, захищаючи Україну від російської агресії.
Про це повідомляє ФСУ.
"Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати. Захищаючи Батьківщину, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів - Василь Павельєв.
Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові", - йдеться у повідомленні.
Василь Павельєв був чемпіоном України серед аматорів у ваговій категорії до 110 кг.