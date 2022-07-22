У боях з російськими окупантами загинув український стронгмен

Спортсмен загинув під час виконання бойового завдання.

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Василь Павельєв загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє ФСУ.

"Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати. Захищаючи Батьківщину, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів - Василь Павельєв. Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком. Який любив і служив Україні і народові", - йдеться у повідомленні.

Василь Павельєв був чемпіоном України серед аматорів у ваговій категорії до 110 кг.