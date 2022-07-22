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У боях з російськими окупантами загинув український стронгмен

Сьогодні 19:29 169 0
Спортсмен загинув під час виконання бойового завдання.
У боях з російськими окупантами загинув український стронгмен

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Василь Павельєв загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє ФСУ.

"Наша стронгменівська родина зазнала непоправної втрати. Захищаючи Батьківщину, в наслідок ворожого обстрілу загинув чемпіон України серед аматорів - Василь Павельєв.

Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим молодим чоловіком.  Який любив і служив Україні і народові", - йдеться у повідомленні.

Василь Павельєв був чемпіоном України серед аматорів у ваговій категорії до 110 кг.

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