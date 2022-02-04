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Футзалісти збірної України вже заробили преміальні за Євро-2022 - президент ФФУ

Сьогодні 09:40 194 0
Сергій Владико розповів про фінансову мотивацію на матч із росіянами.
Футзалісти збірної України вже заробили преміальні за Євро-2022 - президент ФФУ
#Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Гравці збірної України з футзалу матимуть фінансову мотивацію перед матчем з Росією у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів президент федерації футзалу України Сергій Владико.

"Вона була передбачена і раніше за успішний виступ на турнірі. Але у разі перемоги над Росією є підприємці, які готові збільшити премію для команди. Але я вважаю, що наші хлопці і так уже виступили дуже вдало на Євро, тож додаткові бонуси вже заробили", - сказав Владико.

Нагадаємо, збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.

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