Футзалісти збірної України вже заробили преміальні за Євро-2022 - президент ФФУ

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Гравці збірної України з футзалу матимуть фінансову мотивацію перед матчем з Росією у півфіналі Євро-2022.
Про це розповів президент федерації футзалу України Сергій Владико.
"Вона була передбачена і раніше за успішний виступ на турнірі. Але у разі перемоги над Росією є підприємці, які готові збільшити премію для команди. Але я вважаю, що наші хлопці і так уже виступили дуже вдало на Євро, тож додаткові бонуси вже заробили", - сказав Владико.
Нагадаємо, збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною.
Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.