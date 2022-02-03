Збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу над Україною

Російські гравці вийдуть вмотивованими на матч проти збірної України

Джерело - Чемпіон.

Російський футбольний союз вирішив промотивувати гравців національної збірної на матч півфіналу Євро-2022 проти України.

Про це повідомляє російський журналіст Іван Карпов.

Кожен гравець збірної Росії отримає по 1 млн рублів (13 тис доларів) у випадку перемоги над командою України у півфіналі чемпіонату Європи. А у випадку тріумфу на Євро-2022 гравцям заплатять ще по 2 млн рублів.

Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.

Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.