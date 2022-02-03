Гравець збірної України: Набираємось сил та емоцій на гру з Росією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футзалу налаштована пройти Росію у півфіналі Євро-2022.
Про це розповів гравець національної команди Михайло Зварич поділився очікуваннями від матчу.
"Намагаємось політичну ситуацію не згадувати, у нас спортивний принцип. Гра, як і кожна з інших. Віддаватимемо всі сили, щоб вийти до фіналу. Мотивація — це фінал, який може бути не кожен раз у житті.
Небагато хто порадів після матчу з Казахстаном. Набираємось сил та емоцій і готуємось до гри з Росією", - сказав Зварич.
Нагадаємо, збірна України перемогла Казахстан.
Раніше УЄФА визначила час початку півфінального матчу Україна - Росія.