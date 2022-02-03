Гравець збірної України: Набираємось сил та емоцій на гру з Росією

Збірна України з футзалу налаштована пройти Росію у півфіналі Євро-2022.

Про це розповів гравець національної команди Михайло Зварич поділився очікуваннями від матчу.

"Намагаємось політичну ситуацію не згадувати, у нас спортивний принцип. Гра, як і кожна з інших. Віддаватимемо всі сили, щоб вийти до фіналу. Мотивація — це фінал, який може бути не кожен раз у житті.

Небагато хто порадів після матчу з Казахстаном. Набираємось сил та емоцій і готуємось до гри з Росією", - сказав Зварич.