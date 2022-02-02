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Прямі трансляції

Платформа Setanta Sports стала офіційним партнером UFC

Сьогодні 18:02 35 0
Угода розрахована на 3 роки
Платформа Setanta Sports стала офіційним партнером UFC
#Setanta Sports, #UFC

Джерело - Setanta Sports.

Спортивна платформа Setanta Sports уклала угоду з UFC.

Про це повідомляє пресслужба телеканалів.

У 2022 році Setanta Sports транслюватиме всі заходи зі змішаних єдиноборств у 11 країнах Європи та Азії.

  Актуально: Спортивні канали Setanta Sports Ukraine змінять власника

Угода розрахована на 3 роки. 

Користувачі, зареєстровані на онлайн-платформі Setanta Sports на території України матимуть змогу дивитися прямі трансляції всіх подій UFC.

Нагадаємо, Setanta зацікавлена у трансляції УПЛ.

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