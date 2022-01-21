Спортивні канали Setanta Sports Ukraine змінять власника

Мовлення каналів буде доступне на спеціальній ОТТ-платформі.

Джерело - Чемпіон.

Грузинська Adjara Group стане власником українських каналів Setanta.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З весни 2022 року мовлення Setanta Sports в Україні буде доступне на спеціальній ОТТ-платформі. Вона була розроблена міжнародною компанією Endeavor Streaming та має функцію Multiview – одночасного перегляду кількох спортивних подій.

Наразі Setanta Ukraine охоплює аудиторію 2 млн осіб. Adjara Group планує збільшити кількість україномовного контенту, а всього буде доступно понад 3 000 спортивних подій.

Нагадаємо, УПЛ вела переговори щодо телепула з DAZN та Setanta.