Мілевський, Алієв та Селезньов зіграють за одну команду на турнірі у Києві

Джерело - r-cup.com.uа.
Аматорська футзальна команда Олександра Алієва під назвою МФК Кент назвала заявку на регулярний мініфутбольний турнір R-CUP GRASS VIII SEASON 21-22.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У заявку команди окрім Олександра Алієва включені колишні форварди збірної України – Артем Мілевський і Євген Селезньов.
Перший поєдинок Кент зіграє вже в неділю, 19 грудня. Суперником стане Unknown Sporting.
Нагадаємо, Селезньов погрожував ведучому ТаТоТаке.
Раніше, Гончаренко закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова.
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