Мілевський, Алієв та Селезньов зіграють за одну команду на турнірі у Києві

Перший матч - 19 грудня

Аматорська футзальна команда Олександра Алієва під назвою МФК Кент назвала заявку на регулярний мініфутбольний турнір R-CUP GRASS VIII SEASON 21-22.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У заявку команди окрім Олександра Алієва включені колишні форварди збірної України – Артем Мілевський і Євген Селезньов.

Перший поєдинок Кент зіграє вже в неділю, 19 грудня. Суперником стане Unknown Sporting.

Нагадаємо, Селезньов погрожував ведучому ТаТоТаке.

Раніше, Гончаренко закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова.

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