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Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова?

Сьогодні 17:29 275 0
Дмитро Копій прокоментував поведінку Євгена Селезньова
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова?
#Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Нападник Миная Євген Селезньов не рідко демонстрував зверхню поведінку до оточуючих.

Про це розповів Шеф-редактор Чемпіону Дмитро Копій y Facebook.

"Свого часу я літав на виїзди з делегаціями Динамо, Шахтаря, Металіста і навіть одного разу Дніпра - в Сербію, в Новий сад. Летіли маленьким літаком Embraer десь на 40 місць. Фактично всі місця були зайняті персоналом, футболістами і було декілька журналістів, вільне лише одне місце - біля Безсонова. З одного боку літака було по одному сидінню, з іншого по два. Сєля сів в ряд, де було по одному сидінню і не було над головою боксів для речей, тому свою міліпіздрічну сумку Луї Віттон, яка носиться на ремені через плече, він поставив в доволі вузькому проході справа від сидіння.

Важливо: Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити

Далі почалася стандартна процедура: стюард (а ви знаєте цей прикол, що часто футбольні делегації стараються залучати стюардів виключно чоловічої статі) почав розвозити воду для всіх пасажирів за допомогою тєлєжки. Коли доїхав до Сєлі (ну який він Селезньов, якщо він Сєля), маленька сумочка нашого "героя" заважала проїхати і він дуже ввічливо попросив забрати її, щоб проїхати.

Сєля: Хулє ти тут єздіш?

Стюард звичайно пояснив, що розвозить воду для всіх пасажирів. Сєля сумку забрав, стюард проїхав, Сєля сумку поставив назад. Через якийсь час стюард поїхав назад - зібрати сміття і порожні пляшки і зіштовнувся з тією ж самою сумкою.

Сєля: Снова ти, блять?

Ще через якийсь час стюард їхав роздати пасажирам обід. Ситуація та же: Ви б могли забрати сумку, будь ласка?

Сєля: Ти заєбал, я же сказал не єздіть тут, іді нахуй.

Далі було щось дуже мало схоже на діалог. Але стюард все ж таки проїхав.

Але коли він за стандартною для польотів процедурою їхав забирати сміття, вуха зав'яли у всіх в літаку.

На зворотному шляху, Сєля сів в правий ряд на відразу два крісла, і коли прийшов журналіст, він сказав, що тут зайнято і його не їбе. Журналіст пройшовся літаком і знайшов вільне місце лише біля Безсонова і знов прийшов сказати про це Сєлі.

Сєля: у мєня спіна боліт, іді к Безсонову і сіді там, нє трогай мєня.

Журналіст передав це Безсонову і сидів весь політ поруч з тренером.

От чесно - не розумію, навіщо тренери (Безсонов тоді, Лєонов зараз) і футболісти терплять це бидло в команді, і в розмові з Сеньківим ще там шось виправдовуються, списують на емоції і таке інше. Може ви поясните?", - розповів Копій.

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